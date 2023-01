Android, inizio settimana pazzesco con 9 app a pagamento gratis sul Play Store

La giornata si preannuncia estremamente proficua dal momento che gli utenti Android in particolare potranno beneficiare di offerte stratosferica. Queste riguardano, manco a dirlo, il Play Store di Google che ha deciso di mettere in offerta totalmente gratuita alcune delle sue applicazioni e diversi giochi entusiasmanti. Per dirla in breve, alcuni titoli del celebre market di Google per qualche giorno risulteranno gratis e potranno essere scaricati senza problemi. Ovviamente bisogna fare presto visto che da un momento all’altro la promozione potrebbe esaurirsi.

Quando si tratta di offerte e affari da portare a termine, non solo il mondo Android rientra tra questi. Si tratta infatti molto spesso anche di offerte Amazon che però possono sfuggire al pubblico, il quale non può di certo stare con tutte le proprie energie al computer per individuarle. A tal proposito nascono delle soluzioni davvero risolutive sotto questo punto di vista, come lo è il nostro canale Telegram ufficiale. Al suo interno si sono accumulati ormai 75.000 utenti, i quali sanno benissimo di poter contare su offerte clamorose. Per entrare liberamente basta cliccare qui.

Android propone una lunga sfilza di applicazioni e giochi a pagamento da poter scaricare gratuitamente: le offerte sono direttamente sul Play Store

Capita ormai molto spesso e gli utenti Android ci sono abituati: anche questa volta titoli a pagamento diventano gratis all’interno del Play Store di Google. Tale promozione non è una novità e proprio per questo la maggior parte dei clienti del robottino verde non fa altro che attendere quel momento settimanale o giornaliero. In basso potete notare la lista con alcuni dei titoli più interessanti di giornata che vengono forniti gratuitamente invece che sotto compenso economico.