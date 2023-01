WindTre continua imperterrita nella sua strategia caratterizzata dalla presenza di interessanti promo low cost per la telefonia mobile. Il gestore arancione non vuole essere da meno rispetto a Iliad e ad altri attori nel panorama italiano e vuole accrescere il suo già nutrito numero di clienti con una tariffa speciale come la Go Unlimited Star+.

WindTre regala Giga senza limiti per l’inizio del 2023

Come sottolineato da numerosi addetti ai lavori, la WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta una delle tariffe più complete di sempre per il provider arancione con i costi più economici in Italia.

I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno accesso ad un pacchetto compreso da Giga illimitati per navigare in internet, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa promozione sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

La Go Unlimited Star+ può essere considerata una valida offerta, anche in virtù di una garanzia prevista dalla stessa WindTre. Il provider, infatti, assicura un prezzo bloccato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM, senza alcuna rimodulazione possibile né per i costi mensile né tantomeno per le soglie di consumo di partenza.

Come per altre promozioni, la quota di attivazione per la sottoscrizione di tale tariffa e per l’acquisto della SIM resta di 10 euro. Gli utenti dovranno però altresì effettuare la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad o l’apertura di una nuova rete con nuovo numero.