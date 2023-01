WindTre dimostra ancora una volta di non avere rivali. Il gestore ha più volte rivolto delle offere particolarmente economiche agli utenti più giovani e anche questo mese manifesta la volontà di favorire i ragazzi tramite la sua WindTre Young + 5G.

L’offerta è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali possono richiedere l’attivazione della tariffa tramite modalità differenti. È possibile effettuare l’acquisto direttamente in uno dei negozi fisici o prenotare la nuova SIM online per riceverla a casa tramite corriere. I clienti, inoltre, possono procedere con il preordine della SIM online e il ritiro in uno dei punti vendita abilitati.

In ogni caso, l’offerta sarà disponibile a un costo di rinnovo di 12,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Offerta WindTre Young + 5G con 200 GB al mese e tutto illimitato!

L’offerta WindTre Young + 5G richiede una spesa di 12,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti under 30 possono anche scegliere di attivare la versione più conveniente: la WindTre Young 5G. In questo caso sarà previsto un costo di rinnovo di 9,99 euro al mese e sarà possibile ottenere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

In entrambi i casi, WindTre consente di abbinare all’offerta l’acquisto di uno smartphone a rate. Sostenendo una spesa iniziale di 39,99 euro e rate mensili di soli 4,99 euro, ad esempio, sarà possibile ottenere un Samsung Galaxy A23 5G risparmiando ben 130,00 euro.