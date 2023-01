WindTre vuole cercare di distinguersi dalla massa di operatori telefonici presenti sul territorio italiano, per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, con prezzo basso e tantissimi giga a disposizione.

L’unico modo per approfittare dell’ottima promozione, sembra essere quello di affidarsi direttamente al cambio operatore, ma oltre a questo sarà strettamente necessario ritrovarsi in condizione d’uscita da un operatore virtuale, tra cui ad esempio troviamo anche Iliad.

WindTre, ecco la nuova offerta in esclusiva

La migliore offerta dell’inverno di WindTre è senza dubbio la già citata Star+, una promozione che richiede il pagamento di un contributo di soli 7,99 euro, da versare direttamente tramite il credito residuo, e senza alcun vincolo contrattuale di durata. Se interessati, infatti, ricordiamo che sarà possibile abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza rischiare di dover pagare penali di alcun tipo.

In cambio l’azienda promette tantissimi contenuti, parliamo nello specifico di SMS illimitati da poter utilizzare verso chiunque, minuti infiniti per telefonare chi si vuole, per finire con 70 giga di traffico dati. Questi saranno con velocità pari al 5G, sempre sfruttando la rete proprietaria WindTre.

L’attivazione dell’offerta corrente è possibile solamente nei negozi fisici dislocati sul territorio italiano, senza limiti in merito alla regione di appartenenza. Ricordiamo comunque che potrebbe venire disattivata in un qualsiasi momento, per questo motivo dovrete velocizzare il più possibile la scelta, recandovi nel punto vendita più vicino alla vostra residenza.