Durante il CES 2023, sono state tantissime le novità presentate dai brand di tutto il mondo. Formovie Technology, azienda attiva nel settore dei proiettori laser, ha svelato al mondo i nuovi dispositivi top di gamma pensati per il settore home theater.

Tutti i proiettori di Formovie Technology sono pensati per offrire un’esperienza immersiva in ogni scenario di utilizzo. Grazie alla fusione di elementi chiave come la qualità dell’immagine, un’avanzata tecnologia laser e altissime performance audio, sembrerà di essere al cinema invece che nel proprio salotto.

Formovie 4K Triple-Laser UST Projector THEATER

Uno dei principali device di nuova generazione realizzato da Formovie è il THEATER. Pensato per essere il punto di riferimento nel settore, questo proiettore triple-laser TV utilizza la tecnologia ALPD RGB+ più avanzata e integra un sistema audio realizzato da Bowers & Wilkins.

L’esperienza di visione è assolutamente cinematografica e con il supporto ad Android TV 11 è possibile personalizzarla. Infatti, sono supportati tutti i principali servizi di streaming come Youtube, Amazon Prime Video, Hulu, HBO Max e Disney+.

Formovie 4K UHD Projector V10

Il Formovie V10 è uno dei prodotto principali del brand tanto da aver ricevuto il premio CES 2023 Innovation Award. Grazie ad un refresh rate ultra-high a 240Hz e una latenza bassa di 12ms è uno dei migliori proiettori per il gaming.

Stando a quanto dichiarato dalla casa, il proiettore è in grado di raggiungere una luminosità di 2500 Lumens offrendo al tempo stesso la risoluzione 4K. Dal punto di vista audio sono presenti speaker full-range da 7.5W e un subwoofer indipendente da 15W.

Formovie Laser Projector S5

Il Formovie S5 fa il proprio debutto sui mercati internazionali dopo il lancio riservato esclusivamente alla Cina. Basato sulla tecnologia laser ALPD, questo proiettore è in grado di raggiungere i 1100 Lumens e mantenere comunque dimensioni compatte.

Il sistema audio è sviluppato in collaborazione con Denon per garantire la massima immersione sonora. Il sistema operativo FengOS lo rende versatile e facile da comandare per ogni tipo di utilizzo.

Formovie presenta una ricca gamma di proiettori pensati per offrire un’esperienza cinematografica comodamente a casa

Oltre questi tre flagship, Formovie ha presentato anche altri proiettori adatti a diverse situazioni. I nuovi S5 Rolling e X5 4K Laser sono pensati per la portabilità senza però rinunciare alla qualità. A questi si aggiungono anche R1 Nano e X1 permettendo agli utenti di scegliere quello più adatto alle loro esigenze.