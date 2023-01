Nubia ha svelato ufficialmente il nuovissimo REDMAGIC 8 Pro per il mercato internazionale. Il flagship da gaming arriverà quindi in tutto il mondo dopo un’esclusiva temporale dedicata al mercato cinese.

Il device è affiancato dal nuovo claim “Up Your Game” ed è pensato per alzare ulteriormente l’asticella delle performance sotto ogni punto di vista. Infatti, i giocatori avranno tra le mani un device sempre pronto e reattivo che garantirà la possibilità di giocare in mobilità senza compromessi.

Le novità partono già dal display che copre il 93.7% della superficie frontale con cornici estremamente ridotte e fotocamera frontale che sfrutta la tecnologia under-display camera (UDC). Questo significa che la fotocamera è integrata sotto il pannello e quindi il display non presenta alcun notch per offrire agli utenti nessuna interruzione.

Nubia ha ufficializzato il debutto Europeo ed internazionale di REDMAGIC 8 Pro, il nuovissimo flagship da gaming

Il pannello AMOLED da 6.8 pollici ha una risoluzione FHD+ pari a 2480 x 1116 pixel. Il refresh rate è a 120Hz con un touch sampling rate a a 960 Hz ed una luminosità massima di 1.300 nit.

Il SoC scelto da Nubia non poteva essere che lo Snapdragon 8 Gen 2, il chipset più potente mai realizzato da Qualcomm. Stando quanto rilevato dal produttore, REDMAGIC 8 Pro è in grado di raggiungere prestazioni maggiori del 42% con un consumo ridotto del 50% rispetto alla precedente generazione.

La memoria interna di tipo UFS 4.0 ottimizza il processo di lettura e scrittura mentre le RAM di tipo LPDDR5x rendono più veloce l’intero sistema. Nubia indica un incremento di prestazioni del 100% per entrambe le soluzioni rispetto al precedente flagship.

A supporto del sistema trova spazio anche il Red Core 2, un chipset dedicato esclusivamente al gaming. Non manca il sistema di raffreddamento ICE 11 con una ventola in grado di raggiungere le 20mila rotazioni per minuto. Questa soluzione permette di tenere sempre sotto controllo le temperature anche nei momenti di gioco più concitati.

Il comparto fotografico è basato su una triplice soluzione che integra come ottica principale un sensore Samsung Isocell GN5 da 50 MP. A supporto troviamo una lente ultra-wide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP.

Sono due le versioni di REDMAGIC 8 Pro disponibili al lancio che avverrà il prossimo 2 febbraio in Europa. La versione Matte è caratterizzata da 12/256 GB di memorie ed ha un prezzo di 649 euro. La variante Void, invece, è dotata di 16/512 GB con un prezzo di 799 euro. Entrambi i device saranno acquistabili direttamente sul sito ufficiale del brand.