In queste ore, PUBG MOBILE ha annunciato l’avvio di una nuova collaborazione con Polaris Inc., leader mondiale nel settore powersport. Grazie a questa partnership, tutti i giocatori potranno iniziare ad esplorare il mondo di gioco a bordo di due due nuovi veicoli off-road.

I due fuoristrada appartengono alla gamma Polaris RZR e si tratta di veicoli che, come le controparti reali, sono dotati di prestazioni ineguagliabili. Considerando la loro natura, esprimono il meglio delle loro performance in off-road, adattandosi a tutte le tipologie di terreno. I giocatori di PUBG MOBILE potranno scegliere tra il Polaris RZR Pro R 4 e il Polaris RZR Turbo R 4.

Il Polaris RZR Pro R 4 rappresenta il side-by-side (SxS) più avanzato e performante del settore, che offre ai piloti una potenza rivoluzionaria e una maneggevolezza eccezionale. Il Polaris RZR Turbo R 4, invece, è spinto da un motore turbo per offrire una risposta dell’acceleratore incredibilmente reattiva. A renderlo ancora più agile e robusto troviamo anche un sistema di sospensioni attive per garantire sempre il massimo grip.

Su PUBG MOBILE arrivano due fuoristrada realizzati da Polaris grazie alla nuova collaborazione esclusiva per il gioco

Come dichiarato da Holly Spaeth, Vice Presidente Corporate Branding and Partnerships di Polaris: “Polaris progetta veicoli off-road da oltre 65 anni e non intende rallentare. Sulla sabbia, sulla neve, sullo sterrato o ora nel mondo virtuale di PUBG MOBILE, le nostre creazioni offrono la combinazione definitiva di stile e prestazioni. Siamo entusiasti di presentare i nostri veicoli a un nuovo pubblico e non vediamo l’ora di vedere come i giocatori utilizzeranno i modelli Polaris RZR nel gioco per dominare la concorrenza sul campo di battaglia!“.

Oltre ai due Polaris RZR gli utenti potranno sbloccare anche un Buggy in edizione limitata. Questo veicolo è pensato per affrontare le diverse tipologie di aree presenti in PUBG MOBILE e sarà disponibile nei colori Blue Strike e Desert Blast.

Anthony Crouts, Senior Director of Marketing di PUBG MOBILE ha dichiarato: “È estremamente importante per noi collaborare con partner che apportino valore e pratici vantaggi ai giocatori di PUBG MOBILE. La gamma di innovativi veicoli fuoristrada di Polaris offre il brivido e l’adrenalina che i giocatori desiderano quando sono sul campo di battaglia“.

La collaborazione PUBG MOBILE x Polaris è già disponibile e lo sarà fino al 14 febbraio. Gli utenti possono scaricare gratuitamente il gioco su App Store e Google Play Store.