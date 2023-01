In attesa di poter seguire la presentazione ufficiale dei Samsung Galaxy S23, i device coreano sono sempre al centro dell’attenzione. Nonostante il lancio ufficiale si terrà il primo febbraio con l’evento Galaxy Unpacked, emergono giornalmente informazioni riguardanti dettagli sui flagship.

Come svelato dalle ultime indiscrezioni, il leaker RGCloudS ha svelato i possibili prezzi dei device più attesi dell’anno. Se queste cifre dovessero rivelarsi veritiere, il prezzo di lancio potrebbe essere più basso di quanto ci si aspettava, anche se comunque in linea con il posizionamento premium.

Il Galaxy S23 sarà il più “economico” del trio presentato da Samsung. Il prezzi di partenza sarà di 799 dollari per la versione da 8/128GB di RAM e memoria interna. Passando alla versione 8/256GB si dovranno sborsare 849 dollari.

Le nuove indiscrezioni hanno svelato i possibili prezzi della famiglia Samsung Galaxy S23 per il mercato internazionale

Passando a Galaxy S23+, saranno necessari 999 dollari per la variante da 8/128GB e 1.049 dollari per la versione 8/256GB. Non ci sono riferimento per la versione da 512GB di memoria interna nonostante precedenti indiscrezioni indicassero la sue esistenza.

Infine, il Galaxy S23 Ultra sarà il flagship Samsung più costoso di tutti. Il prezzo di partenza per gli 8/256GB è di 1.249 dollari che diventano 1.349 dollari per 12/512GB di memorie. La versione più costosa di tutte sarà quella dotata di 12GB di RAM e 1TB di memoria interna che toccherà il prezzo di 1.499 dollari.

In generale, Samsung ha deciso di abbassare di 50 dollari il costo dei propri smartphone rispetto alle stesse varianti viste su Galaxy S22. Inoltre, questi prezzi si riferiscono al mercato internazionale. Bisognerà attendere il debutto ufficiale nel nostro Paese per scoprire il prezzo definitivo per l’Italia.