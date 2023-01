Grazie al significativo investimento effettuato dal Gruppo Volkswagen nell’azienda, le vendite del marchio catalano ad alte prestazioni CUPRA aumenteranno del 93% nell’anno 2022. Si tratta di un risultato significativo in termini di fatturato per la SEAT S.A.

Rispetto al 2021, quando le consegne di CUPRA hanno raggiunto il punto più alto con 79.300 unità, l’anno 2022 si è concluso con un aumento del 92,7%, con 152.900 auto consegnate. Questo notevole successo è avvenuto nel bel mezzo di un anno difficile, caratterizzato da crisi geopolitiche e da una carenza di semiconduttori nell’industria automobilistica che non accenna a diminuire. Alla fine del 2022, la SEAT S.A. aveva fornito ai clienti un totale di 385.600 autovetture, in calo rispetto ai 470.500 veicoli venduti nel 2021.

CUPRA Formentor guida la rivoluzione

La Germania è di gran lunga il mercato più importante per SEAT S.A., con 105.300 auto vendute, pari a un aumento dell’1,2% rispetto alle vendite del 2021. Il Regno Unito si è classificato al terzo posto con 36.600 unità vendute, con un calo del 27,9%. La Spagna si è piazzata al secondo posto con 62.900 unità vendute, con un calo del 23,1%. Nonostante il problema dei chip, il volume dell’Italia è stato superiore a quello della Francia; con 25.300 unità vendute, l’Italia ha superato la Francia dell’8,6% rispetto al 2021. Nel 2021, il volume dell’Italia è stato inferiore a quello della Francia. Tuttavia, le vendite sono diminuite del 31,1% in tutte le regioni al di fuori delle Alpi.

Per tornare all’inarrestabile ascesa della CUPRA, la sola Formentor ha venduto 97.600 unità, pari al 63,8% del totale. La CUPRA Born si è piazzata al secondo posto nella classifica dei modelli più richiesti con 31.400 ordini. Una variante e-Boost della Born è attualmente in fase di sviluppo (piccolo aggiornamento per la CUPRA Born 2023). Dal lancio del marchio CUPRA nel 2018, sono state acquistate circa 300.000 auto con questo nome.