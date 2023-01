Un’offerta davvero incredibile si staglia all’orizzonte in casa di Kena Mobile, in questi giorni è stata lanciata la migliore promozione del momento, la perfetta soluzione che può davvero spingere gli utenti all’acquisto di una SIM ricaricabile, con annessa portabilità.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere con Kena Mobile, dobbiamo infatti ricordare che l’attivazione della corrente promozione risulta essere possibile solamente per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO, e che decideranno di effettuare la portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere, proprio per supportare l’ottima promozione, è completamente azzerato, ciò sta a significare che non sarà necessario versare alcun contributo aggiuntivo (al posto di 4,99 euro).

Kena Mobile, offerte da 6,99 euro

La promozione di cui vi parliamo oggi presenta un prezzo fisso mensile di soli 6,99 euro, il quale viene correntemente addebitato in automatico sul credito residuo della SIM ricaricabile, non richiedendo il pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito. Non sono previsti vincoli contrattuali di alcun tipo, sarà possibile abbandonare Kena Mobile in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

All’interno dell’offerta corrente si possono trovare grandissimi contenuti, quali ad esempio sono 130 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile, senza nemmeno dimenticarsi di illimitati minuti per chiamare chiunque si desideri, ed anche 500 SMS da inviare ad amici e parenti. Per facilitare l’attivazione della promo, in questo periodo è previsto un regalo di 100 giga aggiuntivi, validi solamente per il primo mese.