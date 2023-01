Vodafone, il 2023 è iniziato alla grande con 2 offerte Silver da 200GB in 5G

È un periodo davvero particolare soprattutto per i gestori più famosi in assoluto in Italia nel mondo della telefonia. Gli italiani sanno benissimo di poter cambiare gestore in qualsiasi momento, visto che ormai le offerte si equivalgono e a tratti sembrano essere quasi uguali. Si tratta infatti di soluzioni molto interessanti sotto i vari punti di vista, soprattutto dal punto del prezzo che ormai pare essere una ferma idea degli utenti: bisogna risparmiare quanto più possibile visto che la qualità risulta pressoché la stessa.

Vodafone continua a sorprendere e lo fa con due offerte straordinaria che arrivano fino a 200 giga in 5G

Proprio per questo motivo c’è stata la volontà da parte dei gestori più importanti come Vodafone di abbassare i prezzi di vendita delle offerte mobili. A dimostrarlo sono state tutte le promozioni che il celebre gestore anglosassone ha lanciato durante lo scorso 2022, entusiasmando a tal punto anche i vecchi clienti fino a farli rientrare alla base. L’obiettivo adesso è ancora una volta questo, ovvero quello di lanciare delle offerte che possono coinvolgere sia i nuovi che i vecchi clienti. A tal proposito ecco che nascono due nuove promozioni che fanno capo alla nuovissima linea Silver.

Entrambe hanno lo stesso nome e sono state proposte telefonicamente hai rientranti. La prima permette di avere ogni mese messaggi senza limiti verso chiunque con minuti senza limiti, ma soprattutto 150 giga in 5G per navigare sul web a 7,99 € al mese. La seconda è praticamente uguale ma cambia per quanto riguarda la connessione ad Internet che viene offerta con 200 giga in 5G e con un prezzo totale di 9,99 € al mese.