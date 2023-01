Una nuova incredibile promozione convince gli utenti ad attivare una SIM ricaricabile del noto operatore telefonico, riuscendo così a spendere decisamente meno del previsto, ed allo stesso tempo godere di contenuti veramente unici nel loro genere. Grazie a WindTre il risparmio è sempre assicurato.

L’attivazione, se interessati all’ultima promozione di casa WindTre, è possibile solamente per coloro che al giorno d’oggi si ritrovano in condizione d’uscita da uno specifico operatore telefonico virtuale, molto spesso è inclusa anche Iliad, con portabilità obbligatoria del numero originario.

WindTre, offerte da paura a Gennaio 2023

La promozione migliore di Gennaio 2023 è sicuramente la Go Unlimited Star+, una soluzione che promette tantissimi contenuti, dietro il pagamento di un contributo fisso mensile di soli 7,99 euo.

L’attivazione, come anticipato, è possibile solamente nei punti vendita con portabilità obbligatoria, al suo interno si possono trovare comunque minuti e giga senza limiti, avete capito bene, il traffico è teoricamente illimitato (entro comunque i limiti dettati dal buon senso), a cui aggiungere anche 200 SMS da utilizzare a piacimento.

Il pagamento del canone fisso è da versare direttamente tramite la carta di credito o il conto corrente bancario, è una promozione in variante Easy Pay, anche se comunque è esente da qualsiasi vincolo contrattuale legato alla durata effettiva della permanenza come cliente effettivo WindTre. Al momento non sappiamo con certezza fino a quando sarà effettivamente attivabile, se interessati, consigliamo di affrettare i tempi e scegliere subito di richiederne l’attivazione sul vostro numero di telefono.