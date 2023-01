Lidl fa risparmiare tantissimi utenti in Italia, i suoi prezzi sono decisamente più bassi e convenienti per tutti i consumatori, i quali indubbiamente si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale arricchita da cifre fortemente più basse del normale.

Il volantino rispecchia alla perfezione ciò che stavamo aspettando in questo periodo, i prodotti sono economici, mentre gli acquisti possono essere completati da tutti in ogni singolo negozio, in questo modo accedere agli sconti è facilissimo, e non viene posto alcun limite all’utente finale.

Lidl, quali sono gli sconti di Gennaio

Con Lidl il risparmio è davvero assicurato su tantissimi prodotti, gli utenti possono pensare di acquistare tantissima tecnologia, sopratutto legata alla cucina, pagandola molto meno del previsto. Tra i modelli da non perdere di vista, spicca sicuramente un tritatutto, dalle piccole dimensioni, ma dal prezzo altrettanto ridotto, poiché basteranno 9,99 euro per il suo acquisto definitivo.

Coloro che invece sono disposti a spendere molto di più, potranno pensare di acquistare la bellissima friggitrice ad aria, prodotto da 79 euro e must have per il 2023, senza dimenticarsi degli altri modelli che risiedono nel mezzo, quali possono essere frullatori ad immersione, in vendita a 24,99 euro, oppure anche un bollitore elettrico, il cui prezzo non va oltre i 19 euro.

Tutti questi dispositivi possono essere acquistati solamente nei negozi fisici di casa Lidl, con un prezzo finale di listino che comprende anche la solita garanzia legale, che copre indistintamente tutti i difetti di fabbrica.