La famiglia Galaxy S23 non vedrà la luce prima dell’inizio di febbraio ma le indiscrezioni riguardanti i top di gamma Samsung si stanno intensificando. Ogni giorno emergono nuovi dettagli che permettono di scoprire alcuni aspetti sui top di gamma coreani.

In queste ore sono trapelate nuove ed interessanti informazioni su Galaxy S23 Ultra. Il device si configura come il flagship assoluto della famiglia, potendo contare su una scheda tecnica più evoluta rispetto a Galaxy S23 e S23+.

Come anticipato in via esclusiva da Ahmed Qwaider su Twitter, lo smartphone potrà contare su alcune feature esclusive. Il leaker ha indicato che saranno presenti alcune soluzioni inedite mentre altre pensate per migliorare le prestazioni.

Galaxy S23 Ultra sarà il flagship di Samsung e sarà caratterizzato da alcune feature esclusive che sono state svelate in anteprima

⭕️Exclusive🤩

Galaxy s23 Ultra 💥Gorilla Glass Victus 2🔥

💥Armor aluminum frame

💥IP68

💥Ai VDIS (Front/Back)Optical stabilizer

💥DDR5

💥200mp OIS 2X wider(Better double)🔥

💥Cameras DX(Camera glass protection layer)

💥back Camera (AI IST= artificial intelligence)🔥

💥Super HDR pic.twitter.com/l6567ovkZr — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 5, 2023

Dal punto di vista del design, viene confermato che il frame laterale del device sarà realizzato in alluminio. La protezione frontale invece è garantita dal Gorilla Glass Victus 2 che renderà il vetro anteriore resistente a graffi e cadute. Il Galaxy S23 Ultra, inoltre, potrà contare sulla certificazione IP68 che garantisce la protezione da polvere ed acqua.

Passando al comparto fotografico, Samsung utilizzerà come sensore principale un’ottica da 200 megapixel dotata di stabilizzazione OIS e zoom ottico 2x. Tutte le ottiche, inoltre, saranno rivestite da uno vetro protettivo per maggiore sicurezza.

Sia per la fotocamera anteriore che per quella posteriore ci sarà la stabilizzazione ottiche supportata dall’IA. L’Intelligenza Artificiale sarà molto importante per il software di scatto che migliorerà tutte le foto.

Infine, le memorie RAM utilizzate da Samsung saranno della tipologia DDR5 per risultare più veloci e performanti. Il display, invece, supporterà la tecnologia Super HDR per una migliore gestione dei colori e del contrasto.