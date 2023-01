Il lancio della serie Galaxy S23 è attesa per il primo febbraio con un evento speciale tenuto da Samsung. Tuttavia, nonostante manchi circa un mese al debutto ufficiale dei tre flagship del produttore coreano, le indiscrezioni a riguardo stanno aumentando ogni giorno che passa.

Che Samsung avesse realizzato dei top di gamma di assoluto livello era prevedibile ma grazie alle informazioni emerse è possibile confermare questa previsione. Infatti, un nuovo leak ha svelato le specifiche tecniche dei display utilizzati per Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.

Su tutti e tre i device targati Samsung si utilizzerà un display Dynamic AMOLED 2x. Si tratta di una soluzione pensata per migliorare la visione dei contenuti multimediali grazie ad una maggiore illuminazione ed una gestione ottimizzata dell’HDR.

⭕️Officially

💥Galaxy S23 Ultra 6.8 inches

QHD+ Dynamic AMOLED 2x 1-120HZ

💥Galaxy S23+ 6.6 inches

FHD+ Dynamic AMOLED 2x 48-120HZ

💥Galaxy S23 6.1 inches

FHD+ Dynamic AMOLED2x 48-120HZ. Thanks for the design @technizoconcept #A_Q #احمد_قويدر pic.twitter.com/9r3nXNZ09T

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 2, 2023