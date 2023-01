Samsung, in arrivo modelli MicroLED da 50 a 140 pollici e non solo

Samsung ha annunciato che offrirà modelli MicroLED da 50, 63, 76, 89, 101, 114 e 140 pollici al CES 2023, ampliando notevolmente la scelta a disposizione degli utenti per questa tecnologia di visualizzazione. Quando? Non si sa molto sui prezzi e sulla disponibilità della nuova gamma, se non che si tratta dei TV MicroLED più convenienti finora.

Samsung: le migliori novità sono dei televisori QLED

Alcuni dei nuovi modelli sono anche più piccoli di quelli offerti in passato, quindi non sarà necessario pagare un professionista per installarli in casa. Samsung sostiene che la sua gamma MicroLED stabilirà lo standard per la qualità dell’immagine nel 2023. Inoltre sta promettendo aggiornamenti per la sua linea Neo QLED, a partire dal nuovo modello di punta QN900C, che presenta un pannello Quantum MiniLED da 8K con una luminosità massima di 4000 nit.

La linea Neo QLED del 2023 avrà anche built-in Zigbee e Matter Thread all-in-one modules, quindi sarà possibile utilizzare entrambi i modelli QN900C e QN935C come hub per il controllo della casa. Samsung ha inoltre presentato una nuova gamma di TV QD-OLED, che offre fino a 2000 nit di luminosità massima grazie all’utilizzo del nuovo materiale “HyperEfficient EL” OLED e di IntelliSense AI.