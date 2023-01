Smarock è un’azienda cinese che produce soluzioni tecnologiche per la pulizia della casa. Si avvale di un reparto che ha all’attivo ben 20 brevetti e due brevetti di invenzione. Attualmente sono due i prodotti in catalogo per la pulizia degli ambienti domestici, tra cui quello in oggetto, ovvero Smarock S10 Pro. Il dispositivo è un aspirapolvere smart a doppio cilindro, con un sensore in grado di rilevare gli acari della polvere. Dispone anche di luce UV e tecnologia ultrasonica.

L’aspirapolvere di Smarock non è un prodotto che serve alla pulizia di superfici, come ad esempio dei pavimenti. La sua utilità è nella pulizia di letti, divani, materassi, tappeti e vestiti. La sua funzione principale è quella di rimuovere acari, peli di animali e impurità che regnano in ambienti che abitualmente non sono interessati da strumenti per la pulizia approfondita. Smarock S10 Pro si propone dunque a chi vuole essere certo che in casa vi sia una pulizia minuziosa e quasi scientifica. Secondo l’azienda batteri, acari e allergeni possono provocare allergie, acne e asma. I propri laboratori hanno riferito che in un grammo di polvere si possono trovare fino a 13.000 acari. L’aspirapolvere si rivolge dunque a chi vuole prevenire possibili allergie o a chi ne soffre e necessita una pulizia scrupolosa della casa. Il costo è di 149,99 euro, ma su strada si può acquistare anche a circa 120 euro.

Descrizione del prodotto

La confezione è contenuta, oltre al prodotto troviamo due spugne per filtrare, un manuale in inglese piuttosto avaro di informazioni (ma il sito dell’azienda è più completo), uno spazzolino per la pulizia e due spugne per l’ingresso dell’aria. Smarock S10 Pro ha dimensioni di 325 x 273 x 190 mm e pesa 2,05 kg. L’aspirapolvere per essere utilizzato deve rimanere necessariamente collegato alla presa di corrente Schuko, tuttavia il cavo è piuttosto lungo, sono più di 4 metri, per cui anche se non è comodissimo, non si avranno difficoltà nella pulizia anche in altre stanze se la presa elettrica è lontana.

Smarock S10 Pro possiede due cilindri, uno per filtrare e l’altro per contenere la polvere. In questo modo il filtro non viene intasato e avviene un migliore filtraggio dell’aria. Il prodotto equipaggia un motore da 500W, mentre l’aspirazione è da 13KPa. L’ingresso di aspirazione è da 230mm. Nei pressi dell’ingresso di aspirazione presenta la lampada LED UV-C con lunghezza d’onda UV di 253,7 mm. Può produrre fino a 12.000 colpi al minuto dal rullo spazzola. Secondo i dati del produttore, è in grado di rimuovere il 99,9% degli acari e produce fino a 55℃ di riscaldamento multidirezionale (per eliminare gli acari bisogna produrre più di 50°C di calore). Il riscaldamento viene utilizzato per uccidere gli acari e deumidificare il materasso. Il prodotto dispone anche di sterilizzatore a ultrasuoni per inibire la riproduzione degli acari.

Il design ha degli inserti caratterizzati da una cromatura in oro rosa, mentre la maggior parte della superficie è di colore grigio. Le parti in oro rosa sono riflettenti, mentre il grigio è lucido, ma non riflette molto. L’impugnatura è solida e consente un’agile utilizzo anche con una mano sola, sia per mancini sia per destrorsi. Nella parte alta prevede due tasti, una per azionare il prodotto, l’altra per sganciare i due cilindri. Sulla destra vi è un display in cui fornisce i dati di pulizia, tra cui la percentuale di acari, un LED verde o rosso (se la percentuale è alta, diventa rosso) lo stato di pulizia e altri indicatori che rivelano il funzionamento dei vari dispositivi, tra cui la lampada UV e lo sterilizzatore a ultrasuoni.

Il funzionamento di Smarock S10 Pro

Smarock S10 Pro non è leggerissimo, ma nemmeno troppo pesante. Il prodotto è maneggevole e può essere spostato con facilità tra una stanza e l’altra nonostante il cavo. L’aspiratore è molto potente con i suoi 500W, ma la bontà di un aspirapolvere si esprime in Air Watt o KPa (KiloPascal). In questo caso l’aspirazione è da 13 KPa, valore minimo per quel che si può considerare un buon prodotto. Durante l’aspirazione i movimenti non devono essere troppo rapidi, per dare tempo al sensore di rilevare la presenza di acari e di igienizzare la superficie.

Non possiamo dire con certezza se il prodotto è davvero efficace, dovremo quindi fidarci dei dati raccolti ed esposti dal display. Possiamo però dire che abbiamo provato il dispositivo su superfici quali divani e letti. Nelle superfici piane e regolari, come ad esempio un materasso, l’aspirazione è efficiente e su un materasso di tre anni di vita ha tolto una buona quantità di polvere. Più complicato per il divano, che senza gli inserti ha dato del filo da torcere allo Smarock S10 Pro. Quando si aspira in verticale, i dati non vengono forniti, mentre negli angoli retti non aspira nulla per via della posizione del rullo e degli altri accessori. Ma come detto in precedenza non si rivolge principalmente all’aspirazione di polvere o impurità, quanto più alla rimozione di acari, batteri o allergeni.

Conclusioni

Smarock S10 Pro è un buon alleato per chi vuole prendersi cura in maniera approfondita delle superfici in tessuto della casa. Può essere utile per prevenire allergie o combattere la presenza di acari o allergeni per chi soffre di asma o allergie. Ha dei limiti evidenti per le superfici irregolari, ma rimane un dispositivo molto accessoriato ed efficace ad aspirare polvere ed impurità anche in luoghi meno accessibili. Non si può concretamente verificare a livello cellulare se la rimozione è efficace, ma chi soffre di allergie potrà verificarlo in autonomia sul lungo periodo. Il costo in relazione alle caratteristiche è contenuto, non si può certo paragonare per potenza e qualità ad altri brand più popolari, ma nemmeno per prezzo, perché il rapporto qualità costo è senza dubbio a favore di Smarock. In conclusione è un buon prodotto, comodo e con tante funzionalità, utile a chi vuole combattere acari e impurità ovunque ad un prezzo contenuto.