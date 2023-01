Durante il CES 2023, Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno svelato la ZER01NE Creative Talent Platform, una piattaforma pensata per le startup innovative. Grazie a questo progetto, il gruppo automotive coreano potrà costruire relazioni e coltivare un ecosistema per creativi e startup.

I partecipanti del CES 2023 potranno recarsi presso lo ZER01NE Pavillion, situato al Venetian Expo (primo piano, Eureka Park) e scoprire le dieci startup partecipanti. Tutte queste startup sono impegnate nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia in molteplici campi.

Si passa dal settore medico a quello robotico sempre con particolare attenzione all’applicazione di tecnologie pioneristiche. Un esempio può essere lo sviluppo di terapie digitali per i bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Un altra startup sta ricercando tecnologie avanzate per fotocamere in modo da fornire un ampio campo visivo ampio quanto quello umano ai robot intelligenti.

Hyundai e Kia hanno presentato al CES 2023 la ZER01NE Creative Talent Platform pensata per coltivare le startup innovative

Come affermato da Yunseong Hwang, Vicepresidente e responsabile dell’Open Innovation Execution Group di Hyundai Motor Group: “Molte delle eccezionali scoperte che stanno plasmando la trasformazione della mobilità provengono da startup che operano al di fuori dell’industria automobilistica. Pertanto, è essenziale che Hyundai Motor Group non lasci strade inesplorate durante la ricerca di tecnologie del futuro.

Il dirigente ha poi continuato: “L’iniziativa ZER01NE consente al Gruppo di interagire con le migliori e più brillanti startup di nuova generazione per sviluppare soluzioni innovative. L’influenza della ZER01NE Creative Talent Platform va ben oltre i settori automobilistico e della mobilità, per accelerare lo sviluppo di tecnologie che porteranno benefici per l’umanità nel suo insieme”.

Tra le dieci startup presenti al CES 2023, ben cinque derivano dal programma ZER01NE Accelerator. Si tratta di un programma gestito da Hyundai e Kia per favorire la crescita di startup esterne attive in tutto il mondo. Le altre cinque, invece, sono state costituite internamente al Gruppo, sulla base di idee e innovazioni provenienti dai dipendenti. Le startup presenti alla fiera di Las Vegas sono:

VODA AI,

Difon,

Fittrix,

Wondermove

AutoL,

eMotiv,

60Hertz,

ArgosVision,

Cellplus,

XYZ.

Da quando è partito il programma ZER01NE Accelerator nel 2018, hanno partecipato 125 team di 11 affiliate del Gruppo e 96 startup. In totale si contano 80 progetti collaborativi e ben 51 startup finanziate attivamente da Hyundai Motor Company e Kia Corporation.

Infatti, il programma supporta idee selezionate con un finanziamento fino a 240.000 di dollari per le spese di sviluppo. Dopo un anno, le idee migliori possono trasformarsi in spin-off e diventare vere startup.