Le nuove case completamente domotiche integrano le funzionalità avanzate in ogni stanza con agli assistenti vocali sempre pronti a rispondere ai nostri comandi. Tuttavia, il futuro connesso prevede che tutta la casa sia tecnologica e per questo ecco nascere la Smart Toilet.

Il brando definitivo non può che prevedere la presenza di una Kohler Numi 2.0 Smart Toilet. Si tratta di una toilet ultra tecnologica presentata al CES 2019 ma che adesso è finalmente disponibile per l’acquisto.

Se volete il meglio e avete a disposizione 11.500 dollari allora sapete cosa acquistare. Il motivo di questo prezzo così alto è presto spiegato. Oltre a comportarsi come un classico water di design e di lusso, questa soluzione integra anche un bidet a doppio flusso anteriore e posteriore.

Kohler Numi 2.0 è la Smart Toilet dei vostri sogni che permetterà di portare la domotica e la tecnologia anche nel bagno

È presente una funzione per la pulizia tramite luce UV per sterilizzare a fondo il Kohler Numi 2.0 Smart Toilet. Non manca la presenza di Amazon Alexa e dell’illuminazione LED con possibilità di cambiare colore alle luci.

Sono presenti dei sensori per la misurazione della temperatura e della pressione oltre ad un sistema per rilasciare il deodorante nell’ambiente. Per i più freddolosi è prevista la possibilità di riscaldare la seduta e attivare il sistema di asciugatura ad aria.

Tutte queste funzionalità possono essere controllate da remoto tramite l’app dedicato o tramite i controlli vocali. Questo significa che sarà possibile chiedere ad Alexa cosa fare e sentirsi veramente nel futuro anche in bagno.