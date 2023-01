PAYDAY 3, il 2023 ci regalerà la nuova versione del gioco

La notizia è stata annunciata ieri attraverso un breve video in pre-alpha del developer Overkill Software. Abbiamo incluso il video in-game in pre-alpha qui sotto: PAYDAY 3 è il tanto atteso seguito di PAYDAY 2 del 2013. Il gioco utilizzerà Unreal Engine con lo sviluppo che è iniziato nel 2019. A questo punto, non è chiaro se il team stia utilizzando Unreal Engine 4 o Unreal Engine 5.

PAYDAY 3: le novità sul videogame

Sviluppato da Overkill Software e Starbreeze Studios, PAYDAY 3 è previsto per il rilascio su PC e console. Koch Media sta pubblicando il titolo sotto l’etichetta Prime Matter.

“Siamo entusiasti di annunciare questo accordo di co-publishing a lungo termine esclusivo per PAYDAY 3 con Koch Media, che condivide la nostra passione per la serie PAYDAY e il modello di “gioco come servizio”, ha dichiarato Tobias Sjögren, CEO ad interim di Starbreeze, lo scorso anno. “Oltre a garantire lo sviluppo continuo, questo accordo garantisce la pubblicazione globale del gioco e gli sforzi di marketing per tutto il ciclo di vita del gioco. Abbiamo ora una solida base per il lancio di successo di PAYDAY 3″, conclude.

Di seguito riportiamo alcune delle principali caratteristiche del gioco, condivise lo scorso anno: