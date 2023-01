Videogame, due giochi del passato che dovresti provare almeno una volta

Se volete un consiglio, lasciatevi aiutare da noi di Tecnoandroid. Non sapete a cosa giocare? Qui di seguito vi elencheremo alcuni tra i migliori videogame del 2022 per i più nostalgici del passato, da provare almeno una volta nella vita.

Videogame: le caratteristiche

Lunistice

Il platformer indie Lunistice è una lettera d’amore evidente per l’era a 32 bit, e il tipo di gioco che ha largamente saltato il povero vecchio Saturn. Hana il Tanuki sogna di arrivare alla Luna, viaggia veloce, rimbalzando e girando la coda per colpire gli avversari con un bel effetto splat. I dev A Grumpy Fox hanno davvero catturato la sensazione del platformer classico degli anni ’90, grazie a tutti i mondi onirici attraverso cui Hana può sfrecciare. Non aspettatevi qualcosa di aperto come Sonic Frontiers, perché Lunistice è volutamente destinato ad essere un’esperienza lineare e breve. Tuttavia vi farà viaggiare nei sogni di Lunistice con Hana, ma anche con altri personaggi come Toree di Toree 3D e Toukie di Holomento. Hanno debolezze e abilità diverse rispetto alla protagonista, quindi cambiano un po’ le cose se vuoi tirare fuori un po’ di quel delizioso succo di rigiocabilità da Lunistice. Il videogame è luminoso e veloce.

Coromon

Oggi su PC ci sono molti giochi simili a Pokémon come Temtem e Ooblets, ma Coromon di TRAGsoft è un revival molto più diretto della raccolta di creature classiche tratte dall’era Game Boy Advance. Cattura infatti l’atmosfera dei vecchi Pokémon meglio di quanto Game Freak faccia da un po’ di tempo. Le creature di Coromon non sono, sorprendentemente, le solite imitazioni di Rickey Rouse o Monald Muck della cosa reale. Sono esempi ben progettati e carini di una versione alternativa dell’intero schtick degli animali con superpoteri. Le animazioni di Coromon sono fluide e piuttosto affascinanti sia dentro che fuori dalle battaglie. Nonostante i tentativi di rendere Coromon una cosa propria, le molte somiglianze con i Pokémon classici sono inevitabili. Insomma, uno dei principali motivi per riprendere il gioco.