I primi mesi del 2023 saranno davvero ricchi di novità per gli appassionati Samsung. A febbraio avremo modo di conoscere dal vivo i Galaxy S23 e nei mesi a venire anche i dispositivi di fascia media saranno aggiornati con l’arrivo di nuovi modelli molto interessanti.

Nelle ultime ore sono emerse immagini e schede tecniche di svariati device Samsung, tra questi ha fatto la sua comparsa il Samsung Galaxy A54, uno smartphone di fascia media il cui design sembra rifarsi al Galaxy S23.

Samsung Galaxy A54: ecco come sarà il prossimo smartphone!

Dalle immagini del Samsung Galaxy A54 emerse in rete è impossibile non notare una certa somiglianza con quelli che saranno il Galaxy S23 e S3 Plus. Lo smartphone ha un display piatto ma gli angoli sono curvi. Il pannello è Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FULL HD+ e refresh rate a 120 Hz. Il comparto fotografico non ha modulo poiché ogni singolo sensore trova libero spazio nella parte posteriore. Le fotocamera saranno tre: principale da 50 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e macro da 5 megapixel. La batteria è da 5100 mAh il chip, invece, sarà un Exinos 1380.

Il Samsung Galaxy A54 sarà disponibile entro il mese di marzo ma non è ancora emersa una possibile data di lancio. Molto probabilmente Samsung rilascerà contemporaneamente anche i suoi Galaxy A14, Galaxy A24 e Galaxy A34. I rendering trapelati fino a questo momento suggeriscono comunque la presenza di colorazioni differenti. L’azienda, infatti, potrebbe avere intenzione di proporre il suo smartphone in nero, viola, giallo e bianco.