Il mese di febbraio si avvicina e con esso l’arrivo della tanto discussa serie Galaxy S23 di Samsung. Il dispositivo che ha maggiormente attirato l’attenzione fino a questo momento è il modello S23 Ultra, che costituirà la versione di punta tra i tre modelli previsti. Un leaker però si è recentemente soffermato sul modello Plus rivelando gran parte della scheda tecnica.

Samsung Galaxy S23 Plus: tutti i dettagli e la scheda tecnica!

A pubblicare la scheda tecnica del Samsung Galaxy S23 Plus è il leaker Yogesh Brar secondo il quale, il dispositivo non vanterà le straordinarie componenti del Galaxy S23 Ultra ma sarà comunque uno smartphone meritevole di attenzione.

Il dispositivo manterrà alcune delle caratteristiche del suo predecessore. Infatti, avrà un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FULLHD+ e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Sotto la scocca però troveranno spazio un chip di ultima generazione, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, e una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. Rispetto al Galaxy S23 Ultra la fotocamera presenterà delle differenze sostanziali. Il comparto fotografico ospiterà tre sensori con principale da 50 megapixel, ultra-grandangolo da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. Siamo ben lontani dal sensore da 200 megapixel previsto sul Galaxy S23 Ultra.La parte frontale dello smartphone ospiterà invece una fotocamera da 12 megapixel.

Una delle novità previste riguarda la possibilità di effettuare chiamate d’emergenza via satellite e registrare video in 8K. Entrambe le funzionalità non sono però ancora confermate.

In attesa di conferme si fanno strada un numero sempre maggiore di certificazioni che permettono di affermare che il lancio avverrà nel mese di febbraio. Samsung ha ancora tempo per annunciare la data dell’evento. Quindi, non resta che aspettare l’arrivo di comunicazioni ufficiali.