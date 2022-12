Unieuro propone una nuova sfida ad Amazon e tutte le rivali della rivendita di elettronica, in questi giorni ha lanciato la campagna promozionale con la quale spingere i consumatori a risparmiare ingenti quantitativi di denaro sull’acquisto della tecnologia, e non solo.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutto quanto di buono abbiamo osservato nel corso degli ultimi mesi, i prezzi sono bassi e convenienti, ed allo stesso tempo ogni utente si ritrova con la possibilità di completare l’acquisto in ogni negozio in Italia, oltre che naturalmente online sul sito ufficiale (il quale prevede anche la spedizione gratuita).

Unieuro shock, a fine anno grandissimi sconti

Le occasioni per risparmiare su Unieuro sono davvero tantissime, se pensate che proprio in questo periodo l’azienda ha deciso di attivare una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere. Lo sappiamo, non è il momento giusto per acquistare un condizionatore, considerando che il freddo la fa da padrone (ma nemmeno troppo), proprio per questo motivo Unieuro sta cercando di favorire la commercializzazione di dispositivi che altrimenti nessuno acquisterebbe.

Coloro che sceglieranno di acquistare un condizionatore, potranno prima di tutto godere di uno sconto effettivo del 50%, rispetto al valore originario di listino, a cui si aggiunge anche un regalo pressoché unico, infatti è prevista la consegna immediata di una asciugatrice Hoover, il cui valore supera i 400 euro.

Una combo davvero da non perdere che aiuterà a risparmiare moltissimo sull’acquisto di prodotti che, ad ogni modo, nel corso dell’anno torneranno sicuramente utilissimi.