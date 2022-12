Conad è pronta per fare la differenza in Italia con il lancio di una campagna promozionale che vuole davvero essere l’unica nel proprio genere, i prezzi del volantino sono assurdi, e tutti gli utenti sono veramente felici di spendere sempre meno su tutto.

Il risparmio ha indubbiamente raggiunto livelli inattesi fino a pochissimo tempo, spendere poco è facile ed alla portata di tutti, ricordando comunque che gli ordini dovranno sempre essere presentati solamente in negozio, in nessun modo sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale, o presso altre realtà in Italia.

Conad, offerte da non credere per tutti

Conad riserva agli utenti italiani una selva di sconti molto interessanti, attivi fino al 6 gennaio in tutti i singoli punti vendita dislocati sulla penisola. All’interno del volantino corrente si possono trovare occasioni per tutti i gusti, passando ad esempio per i botti di fine anno, ma senza dimenticarsi della cura dell’auto, importantissimo con il freddo ed il gelo, oppure anche alcuni prodotti per la cucina, come pentolame a soli 9,45 euro, oppure un bellissimo set di contenitori a 4,50 euro.

Gli utenti che invece vogliono acquistare la tecnologia, non devono assolutamente mancare lo Xiaomi Redmi 9C, uno smartphone decisamente economico, se considerate che è in vendita a soli 99 euro, ma comunque caratterizzato da ottime prestazioni, in confronto al suo prezzo.

Il volantino lo potete ampiamente sfogliare sul sito ufficiale, dove troverete nel dettaglio ogni singolo sconto e tutti i migliori prezzi disponibili nel periodo corrente.