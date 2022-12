Il produttore cinese Honor è al lavoro per realizzare un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del prossimo Honor X7a, variante dell’attuale modelli presentato dall’azienda circa un anno fa. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi diversi dettagli riguardo alle sue specifiche e anche alcune immagini renders. Vediamo qui di seguito tutto ciò che è emerso.

Honor X7a, ecco come sarà il nuovo mid-range del noto produttore Honor

Nel corso delle ultime ore il prossimo medio di gamma di Honor è stato il protagonista di numerosi rumors e indiscrezioni. In particolare, stiamo parlando del prossimo Honor X7a e ora possiamo dare uno sguardo al suo possibile design grazie a delle nuove immagini renders.

Osservando le immagini in questione, possiamo notare la presenza sul fronte di un piccolo notch a goccia centrale sul display. La backcover posteriore ospiterà poi il modulo fotografico. Quest’ultimo sarà composto da due zone circolari in cui saranno collocate le quattro fotocamere posteriori più un flash LED. In basso a sinistra troverà invece posto il logo dell’azienda.

Dal punto di vista prevalentemente tecnico, sappiamo che il nuovo smartphone a marchio Honor avrà un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione HD+, mentre il refresh rate si fermerà ai 60Hz. Nel notch troverà posto una selfie camera da 8 MP, mentre sul retro ci saranno quattro sensori fotografici rispettivamente da 50, 5, 2 e 2 MP. Il processore sarà il soc MediaTek Helio G37 accompagnato da diversi tagli di memoria, mentre la batteria avrà una capienza di 5230 mah.