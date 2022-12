CoopVoce è fuori dal mondo, le EVO regalano 100 giga sul totale a partire da 4 euro

I gestori più famosi continuano a dominare il mondo della telefonia, almeno secondo quello che pensano gli utenti. A tal proposito bisogna fare delle precisazioni obbligatoria, dal momento che oggi anche i gestori di tipo virtuale sono diventati abbastanza interessanti sotto questo punto di vista. Non è infatti più così difficile trovare qualità, anche se si tratta di un gestore che non sia TIM, WindTRE o Vodafone.

Proprio tra i gestori virtuali però ci sono alcune proposte eccezionali, come il famosissimo gestore CoopVoce. Quest’ultimo col passare del tempo è riuscito a trovare la quadra giusta per mettere in difficoltà le aziende neofite nel settore. In realtà non si può parlare più di aziende neofite, siccome sono già diversi anni che operano nel mondo telefonico. Tra queste ci sono infatti delle realtà molto affermate che pian piano stanno riuscendo a far sentire il fiato sul collo anche ai provider più blasonati. CoopVoce però con le sue EVO ha una sorpresa per tutti coloro che decidono di sceglierne una.

CoopVoce, adesso si fa sul serio con le migliori offerte in assoluto: nelle Evo ci sono 100 giga in più

Qualcuno non avrà ancora avuto modo di constatare ma sul sito di CoopVoce ci sono le solite offerte che in questo caso offriranno una sorpresa. Le EVO 30 e 100 sono ancora disponibili e fino al 9 gennaio consentiranno a chi le sottoscrive di avere 100 giga in più per sempre.

Si tratta quindi di una grande occasione visto che i prezzi sono stati confermati come al solito. La prima offrirà un totale di 60 giga e la seconda 200.