I vari operatori telefonici continuano a sfornare nuove promozioni e offerte in prossimità dell’arrivo delle festività natalizie. CoopVoce, in particolare, ha da poco proposto una nuova promozione molto interessante. Quest’ultima prevede il raddoppio dei giga per navigare con l’attivazione di due offerte mobile, ovvero CoopVoce Evo 30 e CoopVoce Evo 100.

CoopVoce, per Natale arriva la promo che ti raddoppia i giga per navigare

Per questo Natale l’operatore telefonico CoopVoce ha deciso di proporre una nuova promozione molto interessante, ovvero Promo Natale Digital. Come già accennato, grazie a quest’ultima sarà possibile ottenere il doppio dei giga per navigare. In particolare, la promozione in questione sarà utilizzabile con due offerte mobile dell’operatore.

Si tratta delle offerte di rete mobile denominata CoopVoce Evo 30 e CoopVoce Evo 100. La prima di queste include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri e 30 GB di traffico dati ad un costo mensile di 6,90 euro al mese. La seconda offerta, invece, include ogni mese sempre minuti di chiamate senza limiti, 1000 SMS verso tutti e ben 100 GB di traffico dati. Il costo per il rinnovo mensile dell’offerta è di 8,90 euro.

Con la nuova Promo Natale Digital, però, entrambe raddoppiano i propri giga. Di conseguenza, gli utenti avranno a disposizione ogni mese rispettare 60 GB con l’offerta CoopVoce Evo 30 e addirittura 200 GB con l’offerta CoopVoce Evo 100. Ricordiamo che la promozione di Natale di CoopVoce sarà utilizzabile fino al prossimo 9 gennaio 2023 e ricordiamo inoltre che le due offerte di rete mobile si potranno attivare direttamente dal sito ufficiale dell’operatore telefonico.