Comet è pronta per fare sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, i prezzi sono bassi e decisamente convenienti, in questo modo i clienti sono felici di spendere pochissimo.

Un risparmio così era da tanto tempo che non lo vedevamo in casa Comet, gli acquisti, come al solito del resto, possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, come anche affidandosi direttamente al sito ufficiale, dove è possibile trovare una importantissima selezione di sconti speciali, che sono accompagnati dalla spedizione gratuita presso il domicilio selezionato.

Comet, le offerte del mese sono le migliori

Comet riserva tantissime sorprese agli utenti che vogliono effettivamente godere delle migliori offerte del periodo, anche legate alla fascia alta della telefonia mobile. Proprio in questi giorni è possibile pensare di acquistare un Galaxy S22 a soli 699 euro, ma anche un bellissimo iPhone 13, nella sua variante che prevede 128GB di memoria interna, a soli 799 euro.

Le alternative più economiche ad ogni modo non mancano, poiché al giorno d’oggi gli utenti potrebbero acquistare un galaxy S20+, un top assoluto del passato, in vendita comunque da un paio di anni, a soli 399 euro, senza dimenticarsi di soluzioni del calibro di Edge 30 neo a 303 euro, Edge 30 Lite a 199 euro, Motorola Moto G22 a 139 euro, Xiaomi 11T Pro a 399e uro, oppure anche di Redmi Note 11S, disponibile a 219 euro, per finire con Redmi 9A, il cui prezzo è di soli 92 euro.

Tutti questi sconti, come anticipato del resto, sono disponibili in via esclusiva da Comet, sia in negozio che online.