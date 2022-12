Sconti da paura vi attendono proprio in questi giorni da Unieuro, i prezzi dei volantino sono molto più bassi del normale, con la possibilità comunque di approfittare delle ottime riduzioni avvicinandosi il più possibile ai vari punti vendita, come anche al sito ufficiale.

Non dovete dimenticare, infatti, che tutti gli acquisti di Unieuro possono tranquillamente essere completati anche da coloro che sceglieranno di affacciarsi all’e-commerce, il quale provvede a fornire esattamente gli stessi prezzi di vendita, ed in parallelo promette la consegna a titolo completamente gratuito presso il domicilio del consumatore finale.

Unieuro, le nuove offerte sono davvero ricchissime

Unieuro fa sognare ogni singolo consumatore con una campagna promozionale che non ammette repliche, ancora per pochi giorni gli utenti sono effettivamente liberi di accedere a prezzi sempre più convenienti e bassi, come il Galaxy S22, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 599 euro. Una cifra per molti ancora elevata, ma che risulta essere più che conveniente, se confrontata comunque alla qualità generale del prodotto stesso.

In alternativa è possibile affidarsi direttamente al Galaxy S22 Ultra 5G, il top assoluto in casa Samsung, il quale viene proposto nel medesimo periodo ad un prezzo finale di 969 euro, il giusto compromesso per riuscire a godere di ottime prestazioni, riuscendo comunque a spendere sempre meno.

Sono ovviamente disponibili anche tanti altri smartphone di ottimo livello, se volete approfondire la conoscenza della campagna, non dovete fare altro che aprire subito il sito ufficiale, dove troverete le informazioni del caso.