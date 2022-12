Truffa delle chiavi a terra, fate attenzione quando fate la spesa

Seppur il mondo sia privo di angoli, in ognuno di questi c’è una truffa pronta ad attaccare il più ingenuo. Si tratta di una vera e propria legge “di sopravvivenza” nella quale il più sveglio mangia quello con meno polso e via dicendo. Come al solito vengono maggiormente prese di mira le persone anziane, ma la truffa delle chiavi a terra può colpire chiunque.

Truffa delle chiavi a terra: non fidatevi degli sconosciuti

Come è strutturata la truffa delle chiavi a terra? La location scelta dai truffatori è il supermercato. Il malcapitato si dirige verso la propria auto dopo aver fatto la spesa e proprio qui avviene il fatto. Dei truffatori con l’aria da innocenti si avvicineranno a te dicendo: “Le sono cadute le chiavi”, portando l’attenzione sul vero mazzo di chiavi in terra. A questo punto, una volta essersi distratti per prenderle, il criminale si impossesserà degli averi della vittima con l’aiuto di un complice nascosto e ruberà così borse, portafogli o altri oggetti.

La truffa in questione momentaneamente è in circolo per le vie di Roma e sta mettendo in ginocchio molti abitanti della Capitale. I fautori sembrano essere tre, ma la frode è già ben diffusa tra moltissimi criminali. A tal proposito la Polizia e sull’attenti così da intervenire il prima possibile.

A proposito di truffe, dovete sapere che nell’ultimo periodo è in circolo anche una nuova truffa che vede protagonista la piattaforma Instagram, colpita da un gruppo di truffatori con l’obbiettivo di raggiungere gli account dei suoi utenti.