In vista del Natale sono arrivate molte truffe che sfruttano l’ingegneria sociale a ridosso delle festività.

La nuova trovata arriva tramite mail o messaggio, di solito sono messaggi che notificano l’arrivo e la consegna di un pacco immaginario dove è necessario inserire i propri dati all’interno di un link che è palesemente fraudolento.

L’allarme arriva dal profilo Twitter della Polizia di Stato: “Attenzione alle mail che ti avvisano che non sei riuscito a prelevare un pacco. Si tratta di #phishing e quindi cliccando sul bottone c’è la possibilità che gli hacker riescano a rubare le tue informazioni personali“.

L’allarme arriva anche da diverse società di sicurezza.

L’avviso di BitDefender

Bitdefender, ad esempio, ha ricercato messaggi di testo fraudolenti che colpiscono i consumatori di tutto il mondo.

In Italia, secondo gli esperti, la principale campagna di phishing mira proprio a diffondere alcuni siti fasulli relativi alle compagnie di spedizioni.

Inoltre, negli ultimi trenta giorni, quelli del Black Friday e quelli che hanno preceduto l’ormai sempre più online shopping natalizio, gli hacker si sono impegnati ad impersonificare realtà di ogni tipo: banche, pubbliche amministrazioni, compagnie di navigazione e persino l’Agenzia delle Entrate per tentare di carpire i dati sensibili degli utenti.

“Anche se il phishing via sms non sembra oggi una grande minaccia, in realtà, va sottolineato che i messaggi rimangono un canale di comunicazione fondamentale per molte aziende e anche per alcune istituzioni, motivo per cui rappresentano ancora uno strumento molto utilizzato dai cybercriminali per diffondere le loro campagne fraudolente”, sottolineano gli esperti di sicurezza.