Finora abbiamo visto pochissimi smartphone con a bordo l’ultimo potente processore top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 2. Nel corso delle ultime ore, però, è stato presentato in veste ufficiale il nuovo Nubia Z50, il quale può proprio vantare la presenza di questo processore.

Nubia Z50, ufficiale il nuovo top di gamma con a bordo il soc Snapdragon 8 Gen 2

Il nuovo smartphone top di gamma di Nubia può dunque vantare di essere uno tra i primi ad essere alimentato dall’ultimo soc top di gamma di Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 2. Nubia Z50 può inoltre contare su ampi tagli di memoria comprendenti fino q 16 GB di RAM di tipo LPDDR5X e fino ad addirittura 1 TB di storage interno di tipo UFS 4.0.

Anche il comparto fotografico è a livelli elevati. Sul posteriore troviamo infatti un sensore principale da 64 MP accompagnato da un sensore ultragrandangolare da 50 MP e da un terzo sensore spettrale multicanale. Lo smartphone dispone poi di una batteria da 5000 mah con ricarica rapida da 80W. Sul fronte, troviamo infine un display con tecnologia SuperAMOLED curvo ai lati da 6.67 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. Tra le altre caratteristiche, spiccano infine il sistema di raffreddamento VC 36.462mm2, un doppio speaker stereo e un sensore biometrico integrato nel display.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo top di gamma Nubia Z50 sarà disponibile per il momento in Cina ad un prezzo iniziale di circa 405 euro al cambio attuale e ad un massimo di circa 811 euro per il taglio di memoria da 16 GB di RAM e 1 TB di storage.