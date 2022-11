La questione era nell’aria da ormai diverso tempo e c’erano già diversi indizi in tal proposito, ma l’ultimo avvistamento su Geekbench conferma la notizia che gli utenti Samsung aspettavano da tempo.

Stiamo parlando del tipo di processore che verrà montato, per la versione Europea, del nuovo Samsung Galaxy S23. Anche la versione internazionale dei Galaxy S23 sarà dotata di SoC Snapdragon 8 Gen 2. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23: anche la versione Europea monterà Snapdragon 8 Gen 2

Le tabelle della nota piattaforma di testing hanno rilevato il passaggio di un SM-S918B che dovrebbe identificare l’edizione internazionale di Galaxy S23 Ultra, mentre sino ad ora avevamo assistito solo alla comparsa delle varianti U dedicate agli Stati Uniti. SM-S918B, sempre secondo questa teoria, è basato sulla motherboard Kalama, la quale indica proprio il neo annunciato Snapdragon 8 Gen 2.

L’avvistamento dello smartphone conferma ulteriormente anche un altro dettaglio emerso proprio nel corso della giornata di oggi, ovvero che Samsung potrebbe avere tra le mani una versione esclusiva di Snapdragon 8 Gen 2. Anche uno dei prossimi smartphone Vivo è basato sul nuovo SoC Qualcomm e abbiamo constatato che quest’ultimo presenta la frequenza di 3,19 GHz per il cluster con il singolo core basato su Cortex-X3, mentre si parla di 3,36 GHz per quello che troviamo sullo smartphone Samsung.

Insomma, sembra proprio confermato che il 2023 sarà l’anno migliore da molto tempo a questa parte per chiunque voglia acquistare un top di gamma Samsung in Europa, visto che non solo sarà basato su una soluzione Qualcomm, ma sarà dotato anche di una variante del SoC più potente rispetto a quella offerta dalla concorrenza. Vogliamo trovare una nota stonata? Forse la presenza di 8 GB di RAM nella versione base di S23 Ultra, che il benchmark riportato oggi sembra confermare.