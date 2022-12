Avete pensato a più riprese di acquistare un nuovo smartphone che potesse essere utile per i vostri affari personali, di lavoro o per un semplice passatempo. Magari avete bisogno di fare un regalo e la persona a cui avete intenzione di farlo, desidera uno smartphone. I telefoni costano ormai un occhio della testa e questo non è più um mistero, anche se già in passato si è attraversato un periodo del genere.

I primi telefoni infatti costavano davvero tanto, con poche persone che erano disposti a tale tipo di spesa. Sapevate però che oggi alcuni telefoni del passato che costavano tanto potrebbero addirittura aver conservato il loro valore se non superato ulteriormente? Chiaramente non bisogna aspettarsi una resa del genere da parte di tutti gli smartphone e telefoni del passato, ma solo da alcuni che hanno lasciato quel sentimento iconico che tutti desiderano. Magari dimenticato all’interno di uno dei vostri cassetti in casa potrebbe esserci quel telefono che oggi potrebbe portarvi una piccola fortuna.

Telefoni e smartphone del passato che costano tanto anche oggi

Il primo telefono che tu ti devono prendere in considerazione, è il famosissimo Nokia 3310. Questo potrebbe trovarsi in qualsiasi cassetto, in tutta la sua imponenza e resistenza. Il prezzo ad oggi potrebbe aggirarsi addirittura intorno ai 150 euro se tenuto in buone condizioni.

Lo stesso vale per il Mobira Senator, telefoni che risulta ancora più vecchio. Il suo prezzo però potrebbe aggirarsi addirittura oltre i 1000 € se tenuto in ottimo stato.

Infine come dimenticare il primo iPhone, quello dell’inizio, quello che diede sfogo a tutta la creatività di Steve Jobs. Il celebre modello oggi potrebbe valere anche 900 €.