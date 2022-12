Smartphone e telefoni del passato che oggi valgono una fortuna, ecco quali sono

Sono davvero tante le spese che gli utenti si ritrovano a sostenere soprattutto nell’ultimo periodo quando vogliono acquistare un nuovo smartphone o dei telefoni che possono essere utili per le loro esigenze. Proprio per questo motivo bisogna spesso valutare di vendere qualche altro dispositivo, visto che le cifre dei nuovi smartphone non sono assolutamente basse.

Ma perché non dare un’occhiata a quello che avete conservato in casa magari diversi anni fa? Ci potrebbero essere infatti delle vere e proprie sorprese che potrebbero portarvi a guadagnare una piccola fortuna utile per acquistare il vostro nuovo smartphone. Un vecchio telefono ad esempio può oggi avere un valore davvero molto alto, magari anche superiore a quello speso tempo addietro per acquistarlo. Proprio per questo i vecchi telefoni cellulari potrebbero essere ad oggi un vero e proprio motivo di guadagno.

Telefoni e smartphone vecchi che possono oggi diventare una fonte di guadagno, ecco una breve lista

Il primo telefono tra i telefoni più iconici di sempre che sicuramente qualcuno avrà stipato nel suo cassetto in camera, è il Nokia 3310, il quale anni fa fece innamorare tantissime persone. Oggi è il suo valore potrebbe aggirarsi intorno ai 150 € se tenuto in buono stato.

Il secondo telefono che magari potreste aver conservato, questa volta con dimensioni più grandi, è sempre di Nokia e risponde al nome di Mobira Senator. Il suo valore potrebbe essere di circa 1000 €. Infine chiude il cerchio uno degli smartphone che ha lanciato una nuova era, ovvero il primo iPhone di Apple, il 2G. il suo prezzo oggi potrebbe aggirarsi dai 300 ai 1000 € se tenuto in buono stato.