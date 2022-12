Ubisoft ha intenzione di espandere l’universo di Assassin’s Creed con l’introduzione di tanti nuovi titoli nel corso dei prossimi anni. Oltre alle versioni per console, la software house sta lavorando anche a capitoli esclusivi per mobile.

Tra questi c’è il gioco conosciuto con il nome in codice Jade. Sebbene le informazioni ufficiali a disposizione siano molto poche, ci vengono in aiuto i leak che permettono di dare un primo sguardo al titolo.

Le ultime informazioni disponibili su Assassin’s Creed Jade sono state pubblicata dai leaker su Reddit. Nello specifico, un utente di nome Tiger White ha pubblicato un video che mostra alcune sequenze di gameplay.

La saga di Assassin’s Creed arriverà anche in Cina con il nuovo titolo dal nome in codice Jade

Il breve ma intenso filmato permette di ammirare le gesta di Dengling Bai, il protagonista del gioco, alle prese con un invasione da parte dei nemici. La location sembra quella della Cina feudale e il giocatore ha il compito di difendere le mura dai nemici respingendo gli attacchi.

Come è possibile vedere nel video, il parkour rappresenta uno dei capisaldi del gioco. Per spostarsi sarà necessario sfruttare l’ambiente di gioco a proprio vantaggio e si potranno sfruttare le proprie abilità atletiche per avere la meglio sui nemici.

Ricordiamo che il titolo si configura come un open world che ha il compito di portare lo spirito degli Assassin’s Creed sui piccoli schermi. Ecco quindi che al giocatore verrà offerta la massima libertà esplorativa e di azioni anche grazie ad una interfaccia ottimizzate per giocare tramite i controlli touch del device. Inoltre, gli utenti potranno creare il proprio alter ego virtuale da zero e partire all’avventura migliorando le proprie abilità.