In queste ore, Turtle Beach Corporation ha finalmente annunciato la disponibilità della Fuel Dual Controller Charging Station & Headset Stand for Xbox. Lo stand è pensato per ospitare i controller wireless di Xbox Series X|S oltre ad un paio di cuffie.

Utilizzando questo stand, sarà possibile riporre ed avere sempre a portata di mano i controller per giocare oltre ad averli sempre carichi. Infatti, lo stand include due batterie a ricarica rapida che garantiscono oltre 22 ore di gioco.

La stazione di ricarica si attiva semplicemente posizionando i controller nell’alloggiamento. Grazie ai punti di contatto drop-and-charge è possibile avviare immediatamente la ricarica non appena si poggiano i controller. Inoltre, grazie agli indicatori LED è possibile visualizzare il livello di carica della batteria.

Il supporto rimovibile per le cuffie permette di riporre comodamente anche le cuffie Turtle Beach, o di altri produttori, ma senza la possibilità di ricaricarle. Il prezzo di lancio per Fuel Dual Controller Charging Station & Headset Stand for Xbox è fissato a 34,99 euro. È possibile acquistare il prodotto direttamente dal sito ufficiale o dai rivenditori autorizzati.

Come dichiarato daJuergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation: “La nostra Fuel Dual Controller Charging Station & Headset Stand per Xbox segue il recente rilascio della Fuel Compact VR Charging Station per Meta Quest 2, mentre continuiamo a espandere il nostro marchio attraverso una selezione ancora più ampia di accessori che sappiamo essere desiderati dai giocatori”.

Il Presidente dell’azienda ha poi continuato: “Il gaming è ormai parte della vita quotidiana di molte persone, e la nostra nuova Charging Station ricarica due controller wireless Xbox alla volta, elimina la necessità di sostituire continuamente le batterie ed è dotata di licenza ufficiale Xbox. Inoltre, il supporto per le cuffie si integra con la stazione di ricarica o può essere rimosso e utilizzato da solo: in entrambi i casi aiuta a mantenere l’area di gioco pulita e organizzata”.