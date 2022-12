Il produttore cinese Realme continua ad ampliare la sua gamma di smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo Realme 10s. In realtà, sembra essere una variante leggermente modificata del precedente Realme 9i 5G.

Realme ha presentato ufficialmente in Cina il nuovo medio di gamma Realme 10s

Il produttore cinese Realme ha dunque aggiunto un nuovo device alla famiglia di smartphone di fascia media Realme 10. Stiamo parlando del nuovo Realme 10s e, come già accennato in apertura, sembra essere una variante di un precedente smartphone dell’azienda, ovvero lo scorso Realme 9i 5G.

Sia il design che gran parte delle specifiche tecniche sembrano infatti simili tra i due dispositivi. Cambiano soltanto alcuni piccoli dettagli. Il nuovo smartphone, in particolare, presenta tagli di memoria più capienti comprendenti 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Oltre a questo, il nuovo modello dispone anche del supporto alla ricarica rapida da 33W.

Ultimo dettaglio differente tra i due dispositivi risiede nel comparto fotografico. Realme 10s, infatti, dispone sul retro di soli due fotocamere, comprendenti un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. In aggiunta, è poi presente il supporto a Hi-Res Audio. Il resto rimane invece invariato.

Display IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 90Hz

Processore MediaTek Dimensity 810

8 GB di RAM e 256 GB di storage interno espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD

Dual camera da 50+2 MP

Fotocamera anteriore da 8 MP

Connettività: Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2, USB Type C 2.0

Batteria da 5000 mah con ricarica rapida da 33w

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo mid-range Realme 10s sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo al cambio di circa 150 euro.