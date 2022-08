Il produttore cinese Realme è ormai diventato uno dei massimi esponenti nel mondo della telefonia mobile, non solo per i suoi smartphone top di gamma ma anche per quanto riguarda la fascia media. Nel corso dei prossimi giorni, in particolare, l’azienda annuncerà in veste ufficiale un nuovo mid-range appartenente alla famiglia 9, ovvero il nuovo Realme 9i 5G.

Soltanto qualche mese fa il produttore cinese Realme ha presentato per il mercato italiano il medio di gamma Realme 9i. Come già accennato, però, l’azienda sta preparando di una nuova versione dotata questa volta del supporto alle reti di quinta generazione.

A detta dell’azienda nei teaser ufficiali, il nuovo Realme 9i 5G sarà lo smartphone 5G rockstar tra tutti quelli annunciati fino ad ora. Sotto al cofano ci sarà il processore MediaTek Dimensity 810, il quale andrà così a sostituire il soc Snapdragon 680 presente invece sulla variante 4G.

The groove of an all-time head shaker is here! Get ready for #The5GRockstar, coming soon to rock your world🎸

Rate your excitement level on a scale of OMG to OMGGGGG in the comments below. pic.twitter.com/stOFGtANYe

— realme (@realmeIndia) August 5, 2022