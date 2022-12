Abbiamo sentito voci negli ultimi mesi che indicano miglioramenti della fotocamera per il Galaxy S23 Ultra e una nuova voce rivela un altro vantaggioso miglioramento per la prossima serie di telefoni di punta di Samsung. Secondo Ice Universe, la serie Galaxy S23 offrirà una capacità di registrazione video 8K a 30 fotogrammi al secondo, un piccolo aggiornamento rispetto all’opzione 8K a 24 fps della serie Galaxy S22. È possibile che gli utenti medi non notino molta differenza, ma i produttori di contenuti apprezzeranno la promessa di un’esperienza di ripresa più fluida.

Inoltre, una scelta di frame rate più elevata si tradurrà in meno discontinuità e lag nei video riprodotti sui migliori telefoni Android di Samsung nel prossimo anno. Questo perché i video a 24 fotogrammi al secondo sono lo standard del settore. Detto questo, altri potrebbero dire che è un altro banale espediente di Samsung.

Galaxy S23, la nuova serie arriverà presto

Il Galaxy S22 Ultra ci ha già sorpreso con le sue capacità di immagine, che sono migliorate in gran parte dalla registrazione 8K a 24 fps. Nonostante ciò, non sarebbe una brutta cosa se Samsung decidesse di intensificare il proprio lavoro con il prossimo Galaxy S23. Anche se questo aggiornamento potrebbe non sembrare rivoluzionario sulla carta, migliorerà i film girati con la prossima serie.

La nuova voce fa sembrare allettanti i prossimi smartphone di Samsung. Precedenti speculazioni affermavano che il titano tecnologico sudcoreano intendeva dotare il Galaxy S23 Ultra di una fotocamera principale da 200 MP. Il presunto campione di immagini del Galaxy S23 Ultra dimostra che sarà senza dubbio un miglioramento significativo rispetto alla risoluzione esistente che si vede sul Galaxy S22 Ultra, ma dovremo aspettare prove concrete per poterlo dire con certezza.

Tuttavia, con Samsung che probabilmente aumenterà le capacità di registrazione video dei suoi prossimi modelli di fascia alta, ci sono preoccupazioni per quanto riguarda la capacità di archiviazione interna della serie Galaxy S23. Il passaggio a una risoluzione 8K implica una maggiore richiesta di spazio di archiviazione, quindi è una buona scommessa che la prossima generazione di telefoni di punta di Samsung avrà più spazio per i file multimediali.