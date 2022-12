Questa settimana, Apple ha introdotto una nuovissima funzionalità per il suo servizio di musica in streaming chiamato Apple Music Sing. Questa funzione offre agli utenti la possibilità di cantare stile karaoke con la maggior parte delle canzoni disponibili sul servizio. Tuttavia, nonostante l’affermazione di Apple secondo cui la funzionalità sarebbe stata resa disponibile agli utenti di iPhone e iPad con iOS 16.2 in un futuro molto prossimo, non tutti i modelli saranno compatibili con l’aggiornamento.

Apple Music Sing è un nuovo servizio che offre agli utenti l’opportunità di “canticchiare, rappare, suonare o cantare insieme a milioni delle tue canzoni preferite”, come afferma l’azienda. Apple Music offre all’utente la possibilità di modificare il volume delle voci in una canzone dopo che la funzione è stata attivata. Ciò consente di attenuare leggermente la voce o addirittura di cancellarla quasi completamente per un’esperienza di ascolto più coinvolgente

Apple Music Sing è stato rilasciato da poco

Tuttavia, c’è un problema in questo. Le versioni di riproduzione dei brani ora accessibili su Apple Music non verranno rilasciate da Apple. Invece, la funzionalità si basa su algoritmi che utilizzano la potenza di elaborazione del dispositivo stesso per separare la voce dal resto della musica in tempo reale.

Gli utenti possono ora essere certi che Apple Music Sing supporterà la maggior parte delle loro canzoni preferite come risultato di questo sviluppo. Tuttavia, Apple ha deciso che, a causa dell’elaborazione richiesta sul dispositivo, la funzionalità sarà disponibile solo su un numero selezionato di prodotti. L’azienda aveva precedentemente indicato che per utilizzare Apple Music Sing, gli utenti devono disporre della versione più recente di Apple TV, che è 4K.

Anche se ha lo stesso processore A13 dell’iPhone 11, l’iPhone SE di seconda generazione non è compatibile con Apple Music Sing. Non è chiaro se l’assenza della funzionalità sia il risultato di un problema tecnico o della scelta deliberata di Apple di non aggiungere il supporto per l’iPhone SE 2020 per una serie di motivi.

La nuova funzionalità Apple Music Sing è inclusa in iOS 16.2, che include anche l’aggiunta della nuova app Freeform, miglioramenti all’app Home, nuove impostazioni Always-on per i possessori di iPhone 14 Pro e altre funzionalità. L’aggiornamento sarà reso disponibile a tutti i clienti questo mese; tuttavia, Apple non ha ancora confermato una data di rilascio.