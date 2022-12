Esselunga vuole fare regali ai propri utenti, per questo motivo ha deciso di lanciare un incredibile concorso natalizio, mediante il quale sarà possibile mettere le mani su regali incredibili.

Il concorso ha un montepremi molto elevato, basti pensare che i dispositivi in regalo raggiungono ben 22 milioni di euro, per comprendere appieno la portata di un evento quasi unico nel proprio genere. Partecipare è semplicissimo, basterà effettuare acquisti in negozio, e poi, con lo scontrino alla mano, collegarsi al sito ufficiale, entro e non oltre il 24 dicembre, dove si troveranno tutte le informazioni del caso.

Esselunga, quali sono i premi del concorso

Il concorso ha in serbo per gli utenti sorprese davvero incredibili, basti pensare che sono in regalo 3000 MacBook di Apple, 3500 iPad, senza dimenticarsi di 1500 televisori da 55 pollici di marca Sony, passando infine per 206mila bottiglie di Ferrari (uno spumante brut, nel caso in cui non lo conosciate), 126mila buoni regalo e 4mila Polaroid Now (macchine fotografiche con stampa istantanea.

L’opportunità è incredibile, non dovete fare altro che recarvi in negozio e completare l’acquisto dei prodotti che maggiormente desiderate per partecipare. La campagna è attiva fino al 24 dicembre, solo fino a tale data potrete inserire sul sito tutti i vostri dati per partecipare all’estrazione, e sperare di vincere uno dei tantissimi premi. Una bellissima iniziativa che permette a Esselunga di oscurare le concorrenti, focalizzando ancora una volta l’attenzione su di sé, a discapito degli altri supermercati.