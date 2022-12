Un volantino da pazzi è stato proposto in questo periodo da Esselunga, proprio per invogliare sempre più utenti a recarsi in negozio, ecco arrivare le offerte ricchissime con prezzi bassi e convenienti, anche su modelli di fascia alta.

La telefonia mobile è come al solito al centro delle nuove offerte di casa Esselunga, i prezzi sono alla portata di tutti, e sopratutto gli acquisti possono indubbiamente essere completati a prescindere dalla provenienza, indipendentemente dalla dislocazione territoriale.

Esselunga, sconti pazzeschi per tutti

Splendide occasioni per risparmiare sono state attivate nel periodo corrente da Esselunga, gli utenti accedono a numerosi prodotti in promozione, a partire da una selezione di dispositivi di casa Apple. Non sarà possibile acquistare il più recente iPhone 14, in nessuna versione, ma non mancano comunque soluzioni del calibro del bellissimo iPhone 12, in vendita a 679 euro, oppure anche l’iPhone 13, il cui prezzo di listino è sceso fino a raggiungere soli 798 euro.

Le alternative messe a disposizione, con sistema operativo Android, sono tante ed altrettanto varie tra loro, anche se comunque la soluzione più interessante prevede la possibilità di avere le cuffie Jaz, il modello a padiglione da 69 euro, al prezzo finale di solo 1 euro. Cosa volere di più?.

Per poter approfittare dei singoli sconti lanciati da Esselunga, non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale, dove troverete nel dettaglio le singole offerte ed i prezzi più bassi, ricordandovi ad ogni modo che gli acquisti dovranno essere completati sempre in negozio.