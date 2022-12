I candidati al rilascio per iOS 16.2, iPadOS 16.2 e tvOS 16.2 sono stati resi disponibili questa mattina e ora includono la funzione Apple Music Sing che è stata lanciata all’inizio di questa settimana dalla società. Un annuncio in tal senso è stato fatto da Apple all’inizio di questa settimana.

L’app Sing, Color e Background 1 per Apple Music Music di Apple Inc. Sing è una nuova funzionalità in stile karaoke che consente agli utenti di iPhone, iPad e Apple TV di cantare insieme a testi in tempo reale presentati sui rispettivi dispositivi. Gli utenti possono cantare insieme a Sing sul proprio iPhone, iPad e Apple TV.

Apple Music Sing è compatibile con iPhone 11 e successivi

Ci sono opzioni per i cori, c’è una vista duetto per le registrazioni che contengono molti cantanti e le voci possono essere cambiate per modificare il volume dell’esecutore originale. I testi in tempo reale possono anche muoversi in sintonia con il ritmo del canto.

Apple ha reso disponibili più di cinquanta playlist personalizzate per l’utilizzo con Apple Music Sing. Queste playlist includono canzoni, duetti, ritornelli e inni che possono essere cantati in tutto o in parte. Apple Music Sing è compatibile con iPhone 11 e modelli successivi, iPad Pro da 11 pollici di terza generazione e modelli successivi, iPad Pro da 12,9 pollici di quinta generazione e modelli successivi, iPad Air di quarta generazione e modelli successivi, iPad di nona generazione e modelli successivi, iPad mini e modelli successivi e il modello più recente di Apple TV 4K. Inoltre, Apple Music Sing è compatibile anche con il modello più recente di Apple TV 4K.