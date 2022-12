OnePlus 11 Pro avrebbe dovuto essere il prossimo dispositivo di punta dell’azienda all’inizio del 2023. Tuttavia, secondo un nuovo rumor di Gadget Gang (in collaborazione con l’affidabile informatore @OnLeaks), il OnePlus 11 Pro trapelato in passato è in realtà OnePlus 11, che sarà il dispositivo di punta per la prima parte del 2023. A parte questo, ora diamo il primo sguardo a quelli che vengono chiamati i rendering “ufficiali” del prossimo dispositivo di punta di OnePlus. Sembrerebbe che la società stia ripetendo il design dai suoi concetti del 2022, con risultati che potrebbero essere controversi.

I rendering più recenti suggeriscono che OnePlus stia modellando OnePlus 11 dopo il Samsung del 2021 estendendo il modulo della fotocamera sul lato del dispositivo. Il nuovo layout dovrebbe causare alcune polemiche sul modo in cui il dispositivo appare all’utente. Nel frattempo, il logo Hasselblad è stato spostato in una posizione scomoda al centro del modulo della fotocamera. L’ottica è composta da un sistema di telecamere che ha tre obiettivi oltre a un flash LED. Secondo quanto riferito, Forest Emerald e Volcanic Black saranno le due scelte di colore per lo smartphone OnePlus 11 quando verrà lanciato. Secondo i rendering, il retro sembra avere una superficie opaca.

OnePlus 11 sarà uno dei top smartphone del 2023

Si ipotizza che OnePlus 11 sarà dotato di un display QHD + AMOLED da 6,7 pollici. Prevediamo che Qualcomm rilascerà la sua CPU più recente, lo Snapdragon 8 Gen 2, che sarà compatibile con un massimo di 16 GB di RAM. Voci precedenti hanno suggerito che il prossimo dispositivo di punta di OnePlus sarebbe dotato di una fotocamera Sony IMX890 da 50 megapixel come sparatutto principale, una fotocamera ultrawide IMX581 da 48 megapixel e una fotocamera con zoom IMX709 2x da 32 megapixel. A questi, come OnePlus 10 Pro, verrà applicata la messa a punto di Hasselblad.

È stato ipotizzato che il futuro telefono OnePlus avrebbe una capacità della batteria di 5.000 mAh. Sebbene non ci siano informazioni sulle velocità di ricarica rapida, prevediamo che il telefono si ricaricherà a una velocità di almeno 100 W. Ciò è particolarmente probabile dato che OnePlus 10T è arrivato con una capacità di ricarica rapida di 150 W. Tuttavia, la potenza massima negli Stati Uniti era di soli 125 watt. Abbiamo la sensazione che OnePlus 11 verrà rilasciato intorno al mese di marzo del 2023.