I Game Awards sono proprio dietro l’angolo e mentre Elden Ring e God of War Ragnarok lottano per il titolo del gioco dell’anno, stanno per uscire alcune nuove anteprime mondiali.

Secondo quanto riferito, questo evento sarà più breve rispetto a quelli del passato, ma ciò non significa necessariamente che ci sarà meno qualità negli annunci. Ciò potrebbe rivelarsi particolarmente vero se alcune delle voci si rivelassero vere.

E’ spuntato infatti un nuovo trailer di gioco di Star Wars Jedi: Survivor, mentre Activision ha in mente un nuovo gioco di Crash Bandicoot, Bandai Namco arriverà con Tekken 8, anche Epic Games e 505 Games saranno presenti ai The Game Awards.

Alcune di queste voci provengono da fonti certe, mentre altri provengono da fughe di notizie. L’importante è che si tengano sotto controllo le aspettative; niente di tutto questo è confermato al momento.

Cosa ci attende ai Game Awards

Il contenuto scaricabile di Elden Ring

FromSoftware aprirà Elden Ring’s Colosseums il 7 dicembre, il giorno prima dello spettacolo. Questo potrebbe essere un antipasto prima dello show, o potrebbe essere tutto ciò che i fan sentiranno da FromSoftware quest’anno.

Dragon Age: Dreadwolf e/o Mass Effect 4

Dragon Age: Dreadwolf ha rilasciato un nuovo filmato per Dragon Age Day, mentre Mass Effect: Legendary Edition è disponibile su PS Plus questo mese. Sono coincidenze che non provano nulla, ma non hanno impedito ai fan di sperare. BioWare ha anche partecipato ai The Game Awards nel 2018, ha saltato il 2019, ha partecipato al 2020, ha saltato il 2021 e questo schema suggerirebbe un’apparizione quest’anno.

DLC Horizon Forbidden West

Giorni prima dello spettacolo, i dettagli per il DLC Burning Shores di Horizon Forbidden West sono trapelati online, e si dice che si svolgerà a San Francisco, Las Vegas e Los Angeles. Secondo quanto riferito, uscirà nell’aprile 2023.

Death Stranding 2

Hideo Kojima ha rilasciato una serie di teaser per Death Stranding 2 (apparentemente) negli ultimi mesi. Data la stretta amicizia di Kojima e Keighley, ci sono buone possibilità che una vera rivelazione (o un altro teaser) abbia luogo durante lo spettacolo.

Diablo 4

Insider Gaming ha riferito che Diablo 4 sarà ai The Game Awards, un leak potenzialmente supportato da una fuga di documenti avvenuta ad agosto.

Final Fantasy 16

È stato confermato che il produttore Yoshi-P sarà presente allo show: l’annuncio arriva poco dopo che la potenziale data di uscita di Final Fantasy 16 è trapelata online.

Metal Gear Solid 5 Remake

All’inizio di questo mese, è emersa una voce secondo cui Metal Gear Solid 5 riceverà un remake esclusivo per PS5. Si dice che l’annuncio arriverà “presto“, il che sembrerebbe suggerire la sua presenza qui.