Nel corso dei prossimi giorni, Nubia solleverà ufficialmente il sipario sull’attesa famiglia Red Magic 8. La serie sarà composta da due device, la versione base e la variante Pro e sarà lanciata in anteprima per il mercato cinese.

Sin dalle prime voci riguardanti la famiglia di device, era emerso un dettaglio interessante. I Red Magic 8 saranno i primi smartphone da gaming a poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Questa soluzione garantirà un boost di potenza non indifferente per affrontare tutti i titoli per mobile.

In queste ore, inoltre, sono emerse ulteriori informazioni sui flagship da gaming di Nubia che hanno permesso di scoprire la scheda tecnica completa dei device. In particolare, le informazioni maggiori sono disponibili per il Red Magic 8 Pro, il protagonista assoluto della famiglia.

Emergono tutti i principali dettagli e le specifiche tecniche che caratterizzeranno il Red Magic 8 Pro, il nuovo smartphone da gaming di Nubia

Il device sarà caratterizzato dal numero di modello NX729J come trapelato dalla certificazione TENAA ottenuta nei giorni scorsi. Inoltre, sempre in base a quanto trapelato dagli insiders dell’ente, sembra che il Red Magic 8 Pro potrà contare su un display OLED da 6.8 pollici e risoluzione di 2480 x 1116 pixel.

Il design della parte frontale punta tutto sull’esperienza utente e sulla fruizione dei contenuti. Per questo Nubia ha realizzato dei bordi estremamente sottili e nessuna fotocamere punch-hole per permettere agli utenti di ottenere il massimo dal display. Infatti, la fotocamera frontale sarà integrata sotto il display e avrà una risoluzione da 16MP.

Il SoC scelto è, come preannunciato, lo Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano 16GB di RAM LPDDR5 e 1TB di memoria interna UFS 4.0. In questo modo, il device potrà garantire le massime prestazioni in ogni momento.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, ci aspettiamo un sistema a tre ottiche. Il sensore principale sarà da 50MP a cui si affiancheranno un’ottica da 8MP e una da 2MP. La batteria del Red Magic 8 Pro sarà molto capiente, con una dimensione compresa tra 5,000mAh e 6,000mAh e supporto alla ricarica rapida a 165W. Il sistema operativo sarà basato su Android 13.

Infine, le dimensioni del device saranno di 163.98 x 76.35 x 8.9mm con un peso di circa 228 grammi. Stando ai piani del produttore, l’annuncio ufficiale è previsto per questo mese mentre la commercializzazione inizierà a gennaio 2023.