Non è la prima volta in cui un dispositivo Apple si dimostra letteralmente in grado di salvare la vita di un uomo. Questa volta il merito è tutto della nuova funzione introdotta dal colosso su iPhone 14, Apple Watch Series 8 ed Apple Watch Ultra.

Il riferimento è ovviamente alla funzione che permette di richiedere assistenza tramite connettività satellitare. In Alaska un uomo avrebbe sfruttato la novità recentemente attivata da Apple dopo essere stato bloccato a causa della neve.

Apple: la funzione SOS via satellite ha permesso di salvare un uomo!

Nella notte dell’uno dicembre, in Alaska, un uomo intrappolato nella neve con la sua motoslitta, è stato salvato dopo aver attivato la funzione SOS di emergenza tramite connettività satellitare sul suo iPhone 14. La segnalazione inviata dal dispositivo ha consentito di conoscere la posizione esatta dell’uomo e quindi di inviare i soccorsi giusto in tempo.

La funzionalità permette di contattare i numeri di emergenza in tutti i quei casi nei quali non si ha la possibilità di effettuare chiamate o sfruttare la connessione a Internet ma Apple chiarisce che in alcuni punti potrebbe non essere possibile sfruttare la connettività satellitare.

Attualmente Apple ha già attivato la funzione in Canada e negli Stati Uniti e prossimamente procederà con l’attivazione in Francia, Regno Unito, Germania e Irlanda. Il colosso ha chiarito che la funzionalità sarà gratuita per i primi due anni ma non ha specificato quale sarà il costo in futuro. Potrebbe, infatti, rilasciare una sorta di abbonamento mensile che includerà anche tale opzione.