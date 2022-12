Il 15 novembre 2022, Apple ha rilasciato l’iPhone 14 con una funzionalità di chiamata satellitare integrata. Nonostante tutte le preoccupazioni che circondano le possibili derive che possono essere create da questa tecnologia. Sembra che abbia realizzato ciò che si era prefissato e solo di recente è stato registrato il primo esempio della sua utilità.

Gli utenti negli Stati Uniti e in Canada che hanno l’iPhone 14 hanno la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite connessione satellitare. Nelle prossime settimane, si prevede che gli utenti di altri paesi avranno accesso a questa funzionalità. Anche nelle regioni dove non ci sono abbastanza operatori per servire l’area. Utilizzando la funzione di chiamata satellitare di uno smartphone, è possibile effettuare una chiamata gratuita alle autorità competenti.

iPhone 14 salva la vita di un ragazzo in Alaska

Nell’estrema regione occidentale dell’Alaska, tra gli insediamenti di Noorvik e Kotzebue, un ragazzo è rimasto intrappolato sulla sua motoslitta a causa delle stesse circostanze che abbiamo appena descritto. Ieri mattina, verso le tre del mattino, è arrivata una chiamata urgente da una regione molto remota dell’Alaska. Pertanto, la posizione GPS del motoslitta è stata inviata utilizzando la funzione Rescue Call dell’iPhone. Di conseguenza, il centro di soccorso ha potuto organizzare squadre di quartiere e tutte le agenzie competenti hanno potuto inviare volontari in quella zona.

È stato trovato ed è riuscito a uscire da questo scenario potenzialmente dannoso senza alcuna difficoltà. Secondo Apple, il luogo in cui si trovava era così remoto che non c’era quasi nessuna ricezione satellitare. Da un lato, è riuscito a salvarsi la vita, ma dall’altro la società afferma che non c’era modo per lui di ottenere aiuto.

L’azienda di Cupertino sostiene che stabilire una connessione con un satellite a latitudini superiori a 62 gradi diventa più difficile. D’altra parte, Noorvik e Kotzebue si trovano a una latitudine di 69 gradi. Le informazioni presentate sono state ritenute accurate e il messaggio di allerta ha lasciato un’impressione sulle persone accorse in soccorso. È possibile che l’azienda di Cupertino possa affermare che la funzione di chiamata satellitare li ha aiutati a salvare una vita; dopotutto, era sempre stata la loro intenzione.